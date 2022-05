Điều đặc biệt khiến quán vỉa hè Sài Gòn nổi tiếng thế giới, 1 thập kỉ vẫn giữ giá bình dân

"Ban đầu, tôi chẳng biết Anthony Michael Tony Bourdain là ai. Khi họ đề nghị quay, tôi nhận lời vì lòng hiếu khách của mình thôi. Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng khi chương trình phát sóng rộng rãi, quán ăn của mình lại trở nên nổi tiếng đến thế.

Tôi bèn hỏi mọi người trong ê-kíp, anh ta là ai, họ ngạc nhiên và trả lời rằng đó là "vua đầu bếp" của nước Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn rất biết ơn Anthony vì đã giúp người ta biết đến ẩm thực Việt Nam nhiều hơn. "The Lunch Lady" là cái tên mà tôi đặt cho quán sau chuyến ghé thăm của Anthony", bà Thanh nói.

"Vua đầu bếp" Anthony Michael Tony Bourdain



Từ quán cóc vỉa hè, The Lunch Lady đã có hàng nghìn lượt khách du lịch ghé thăm. Bà Thanh phải thuê thêm mặt bằng ở đối diện quán. Vào thời điểm đông khách nhất, quán có hơn 10 nhân viên phục vụ và chạy bàn.

Nổi tiếng khắp thế giới nhưng vẫn không tăng giá

Sau khi xuất hiện trên chương trình No Reservations, quán cóc vỉa hè của bà Thanh cũng đã được các tạp chí nước ngoài như New York Times, The Sydney Morning Herald... nhắc đến. Khách nước ngoài từ Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Điển, Mexico... bắt đầu tìm đến quán ăn đặc biệt của "madam Thanh" nhiều hơn.