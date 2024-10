Điều con trẻ thực sự cần ở cha mẹ

Trẻ em không cần những bậc cha mẹ quá hoàn hảo như nhiều người thường nghĩ và cố gắng theo đuổi, điều chúng cần đôi khi rất đơn giản. "Quá nhiều bố mẹ tự gây áp lực vì đặt ra những tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau, không tương thích và không thực tế", tiến sĩ Nancy Darling, giảng viên tâm lý Đại học Oberlin, Ohio (Mỹ) nhận định sau gần 40 năm nghiên cứu gia đình. Theo chuyên gia, các phụ huynh thường cố gắng có mặt mọi lúc con cần và dành thời gian chất lượng bên con trong khi vẫn đảm bảo các công việc bên ngoài cũng như chăm sóc nhà cửa cùng các thành viên con. Tuy nhiên, việc đáp ứng cùng lúc những tiêu chuẩn này là điều không thể. Tự trách mình khi không thể làm bố, mẹ hoàn hảo không khiến bạn tốt hơn. Thay vào đó, bạn cần nhận ra nên tập trung vào điều gì.

Nhiều phụ huynh tự trách bản thân khi không thể trở thành bố mẹ hoàn hảo mà không biết rằng đó chưa chắc là điều trẻ nhỏ cần. Ảnh minh hoạ Theo tiến sĩ Darling, một đứa trẻ cần nhất ba điều sau. Tình yêu vô điều kiện

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển lành mạnh của trẻ em là tình yêu vô điều kiện. Đứa trẻ cần biết rằng dù chuyện gì xảy ra, chúng vẫn có bố mẹ ở đằng sau yêu thương và bảo vệ. "Phụ huynh cần là nơi trú ẩn an toàn, đó là nơi trẻ tìm đến khi sợ hãi, căng thẳng hay mệt mỏi", Tiến sĩ Darling nhấn mạnh. Tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia tâm lý học Ross Campbell nổi tiếng thế giới với cuốn sách "How to really parent your child?" - "Con trẻ cần gì ở cha mẹ?" cũng cho biết, yêu thương con cái không thôi chưa đủ, chúng ta phải học cách để làm sao có thể lấp đầy khao khát yêu thương của một đứa trẻ. Cha mẹ thường yêu thương con mình bằng tình yêu thương có điều kiện dựa trên cách cư xử của đứa trẻ thay vì yêu thương con trẻ vô điều kiện - điều mà một đứa trẻ luôn khát khao và cần có nhất. Những cách biểu đạt tình cảm của cha mẹ không chỉ đáp ứng nhu cầu yêu thương, mà còn góp phần hình thành nên tâm lý và tính cách về sau của con trẻ. Được cha mẹ thấu hiểu cảm xúc

Trẻ em sẽ dễ vượt qua stress nếu chúng biết rằng mình có thể tin tưởng bố mẹ. Để làm được điều đó, trẻ không chỉ cần những bữa cơm gia đình mà còn cần khả năng dự đoán cảm xúc phụ huynh. Liệu con bạn có biết bạn sẽ phản ứng thế nào nếu chúng phạm lỗi hay làm tốt không? Liệu bạn có khiến con lo lắng bởi lúc thì khen ngợi, lúc thì lờ đi dù chúng làm cùng một hành động? Biết bố mẹ phản ứng thế nào sẽ loại bỏ bớt phiền muộn trong cuộc sống của trẻ. Vì thế, phụ huynh hãy học cách thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhất quán. Khi con trẻ cảm thấy an toàn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận những kỷ luật và hướng dẫn từ cha mẹ mình hơn. Cha mẹ cần đặt lợi ích của con lên hàng đầu thay vì phản ứng giận dữ với hành vi của đứa trẻ. Người cha, người mẹ nắm bắt được cách nuôi dạy con cái này sẽ là những người thành công trong việc hướng con tới những hành vi, lối cư xử có trách nhiệm. Trẻ em sẽ dễ vượt qua stress nếu chúng biết rằng mình có thể tin tưởng bố mẹ. Ảnh minh hoạ Được tin tưởng và kỳ vọng đúng mức

Trẻ sẽ phát triển mạnh mẽ nếu được người lớn động viên và mong đợi ở chúng những điều tốt đẹp. Đặt ra các kỳ vọng phù hợp với năng lực của trẻ là cách để cha mẹ thể hiện tình yêu với con. Cha mẹ nên giao cho trẻ một số việc nhà để con cảm thấy mình là người cần thiết. Bên cạnh đó, đừng quên khen ngợi những việc trẻ làm tốt và phê bình những hành vi xấu. Thế giới càng hiện đại thì các cạm bẫy, tệ nạn xã hội càng xuất hiện nhiều và bủa vây, tấn công trẻ em. Làm cha mẹ, bên cạnh việc yêu thương con vô điều kiện thì bạn cũng không nên buông lỏng vấn đề quản lý con cái. Cha mẹ cần quản lý thời gian con tiếp xúc với phim ảnh, truyền hình, chơi điện tử hay dùng máy vi tính. Chúng ta không thể cô lập bọn trẻ khỏi nền văn hóa đang thay đổi từng ngày nhưng chúng ta phải có trách nhiệm giúp con em mình sàng lọc những ảnh hưởng không tốt có thể phá hoại cuộc đời chúng. Theo Gia đình và xã hội