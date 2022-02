Điều bất ngờ ẩn sau hành động "gây sốc" của hồng hạc

Như vậy, trong ảnh chính là hồng hạc bố (trên) đang nhỏ sữa lên đầu chim mẹ, để dịch lỏng chảy dần vào miệng con non, chứ hề có hành động mổ. Được biết, hồng hạc con sẽ sống dựa vào sữa diều trong khoảng 2 tháng sau khi nở.

Theo lý giải của các chuyên gia về điểu học, một số loài chim khác như bồ câu hay cánh cụt cũng nuôi con bằng sữa. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, chim non sẽ rúc mỏ trực tiếp vào mỏ chim mẹ để ăn sữa. Còn chim hồng hạc do cấu trúc mỏ dài, to nên phải ăn theo kiểu đặc biệt như vậy.

Cũng có người cho rằng do cấu trúc sinh học đặc biệt, nên chim bố phải ghì mạnh mỏ xuống thì sữa diều mới chảy ra được. Trong khi đó chim con yếu ớt sẽ không thể chịu được lực tác động này. Chính vì vậy, chim mẹ đã đưa đầu ra để "hứng" dòng sữa, rồi nhẹ nhàng dẫn vào mỏ chim con.

Như vậy, chỉ riêng hành động này đã cho thấy sự tinh tế và cẩn thận của loài chim hồng hạc, chứ không hề "kinh khủng" như nhiều người đã lầm tưởng khi nhìn qua bức ảnh.