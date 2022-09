Điều 3 máy bay đến Nhật tập trận, Đức muốn vai trò lớn hơn ở châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết, với các hoạt động trao đổi quân sự nữa trong năm tới, Berlin muốn thể hiện cam kết an ninh liên tục và lâu dài với khu vực.



“Trước những mối quan ngại an ninh của mọi người, không ai có thể chỉ khoanh tay đứng nhìn”, bà Lambrecht nói về tình hình khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Nhật Japan Times đăng ngày 26/9.



“Tích lũy sức mạnh quân sự ở khu vực đang tăng tốc, căng thẳng địa - chính trị đang làm trầm trọng hơn tranh chấp lãnh thổ và nguy cơ leo thang ngày càng tăng. Chúng tôi hiểu rằng an ninh của châu Âu – Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có liên quan đến nhau. Đó là lý do chúng tôi muốn giúp duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực quan trọng này”, bà nói.



Ba máy bay chiến đấu Eurofighter của Không quân Đức đến Nhật Bản trong tuần này để diễn tập và thực hiện các hoạt động trao đổi với Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF), Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo.



"Nhóm máy bay chiến đấu đa nhiệm sẽ ở lại Nhật Bản đến ngày 30/9 để nâng cao các kỹ năng chiến thuật, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với ASDF", thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ.



Đợt huấn luyện chung lần này là một phần trong chiến dịch “Thái Bình Dương nhanh 2022” của Không quân Đức. Hoạt động diễn ra khi Berlin muốn thể hiện năng lực sẵn sàng vào cuộc và đoàn kết với các đối tác, trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực gia tăng.

Ngày 15/8, sáu chiếc Eurofighter cùng 200 quân nhân, 4 máy bay vận tải quân sự và 3 chiếc máy bay tiếp liệu A330 MRTT của Đức bay đến Singapore trong vòng 24 giờ đồng hồ, nhằm thể hiện rằng Đức có khả năng triển khai lực lượng rất nhanh đến khu vực.