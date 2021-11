Diệp Lâm Anh dáng đẹp, eo thon, gợi cảm dù đã 2 con

Khi tham dự gameshow, Diệp Lâm Anh ưu tiên chọn váy trắng hai dây với điểm nhấn tà xẻ cao khoe đôi chân thon và phần cổ ren điệu đà.

Sở hữu chiều cao 1m69, nữ diễn viên tự tin diện đầm body dây rút màu xanh khoe khéo đôi chân thon dài. Cô kết hợp túi xách và sneakers màu trắng tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, mát mắt.

Bắt kịp xu hướng đạp xe tăng cường sức khỏe trong mùa dịch cùng các nữ nghệ sĩ, Diệp Lâm Anh không chỉ chọn đúng các set đồ chuyên dụng mà còn mix-match ấn tượng các mẫu áo crop-top cùng shorts hay chân váy tennis.

Diệp Lâm Anh tên thật là Nguyễn Diệp Anh, sinh năm 1989, là nghệ sĩ đa năng trong nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình. Cô từng góp mặt trong MV "Tìm lại bầu trời và Sẽ không còn nữa cùng ca sĩ Tuấn Hưng, đoạt giải quán Quân cuộc thi Cuộc đua kỳ thú 2013 cùng người mẫu Thu Hiền và thử sức với vai trò MC của Giới hạn Sasuke, Vietnam Got Talent. Năm 2018, Diệp Lâm Anh chính thức lên xe hoa với doanh nhân Đức Phạm. Sau đó, cô dành thời gian để chăm lo cho gia đình cũng như công việc kinh doanh.

Linh Chi