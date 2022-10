Diệp Bảo Ngọc lấn sân âm nhạc, giọng hát ra sao?

Năm 2022 là thời điểm nữ diễn viên hoạt động sôi nổi hơn trong nghệ thuật. Cô tham gia bộ phim truyền hình Vũ Điệu Đón Xuân của đạo diễn Xuân Phước, Trại Hoa Đỏ của đạo diễn Victor Vũ, và hiện tại Diệp Bảo Ngọc đang tham gia bộ phim điện ảnh Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải.

Nữ diễn viên cho biết, đây là một vai diễn cô vô cùng thích thú và giúp bản thân có nhiều đất diễn cũng như thay đổi về diễn xuất.

Chia sẻ thêm về kế hoạch âm nhạc, nữ diễn viên sẽ lần lượt giới thiệu những MV cover trong thời gian tới. Với sự nghiêm túc của mình bằng việc tập luyện thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn và tìm chất liệu cho những ca khúc..., Diệp Bảo Ngọc hy vọng khán giả sẽ đón nhận một giọng hát mới bằng sự nỗ lực không ngừng.

Diệp Bảo Ngọc cover "Khi Nỗi Đau Dừng Lại".

Theo Vietnamnet