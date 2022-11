Diễn viên Yoo Ah In phủ nhận gián tiếp gây ra thảm kịch Itaewon

Yoo Ah In sinh năm 1986, là diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh được biết đến với các vai chính trong bộ phim "Veteran", "Six flying fragons", "Punch", "Secret affair", "Voice of silence", "Hellbound"… Năm 2018, anh xuất hiện trong danh sách các diễn viên xuất sắc do tờ The New York Times bình chọn. Yoo Ah In trở thành người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách.

Thắm Nguyễn