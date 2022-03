Diễn viên xúc phạm vợ Will Smith, phải ăn tát danh tiếng cỡ nào?

Thời đi học, Chris Rock đến trường trong khu phố chủ yếu là người da trắng ở Brooklyn. Anh trở thành nạn nhân của phân biệt sắc tộc, bị bắt nạt và đánh đập bởi các học sinh da trắng.

Sau này, vì tình trạng bắt nạt ngày càng trở nên tệ hơn nên cha mẹ của Chris Rock đã phải cho anh nghỉ học. Chris bỏ học cấp 3 hoàn toàn, nhưng vẫn kiếm được một chứng chỉ GED (tương đương với bằng trung học ở Mỹ) rồi đi làm thời vụ tại nhiều nhà hàng ăn nhanh khác nhau.

Chris Rock bắt đầu sự nghiệp với vai trò một diễn viên hài độc lập, đồng thời đóng vai phụ trong một số phim ít tiếng tăm. Tên tuổi của anh chỉ thật sự nổi lên vào năm 1990, khi Chris Rock được mời đảm nhận vai chính trong Saturday Night Live.

Thừa thắng xông lên, sự nghiệp của Chris Rock phát triển với loạt vai diễn ở Down To Earth (2001), Head Of State (2003), The Longest Yard (2005),... Khi đã có vị trí nhất định trong làng giải trí Hollywood, Chris bắt đầu thử sức với vai trò nhà văn và người dẫn chương trình.

Chris Rock từng 2 lần được mời dẫn chương trình Oscar vào năm 2005 và 2016. Trong sự nghiệp của mình, anh đã chiến thắng 4 giải Emmy và 3 giải Grammy.