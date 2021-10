Diễn viên vừa trở lại "Hương vị tình thân" đã bị ghét, ngoài đời có cách dạy con bất ngờ, đề cập cả chuyện trinh tiết

Dạy con làm người trước khi làm giàu



Trẻ trung và thành đạt, thế nhưng Hoàng Yến lại vô cùng trắc trở trong chuyện tình duyên. Dù mới ngoài 40 tuổi nhưng cô đã trải qua 4 cuộc hôn nhân với 4 người đàn ông khác nhau và hiện đang làm mẹ của 3 cô con gái. Con gái đầu lòng của Hoàng Yến đã trở thành giám đốc marketing của 1 công ty, các con còn lại cũng được nhận xét khôn ngoan, khéo léo và xinh đẹp.

Trong chuyện dạy con, nữ diễn viên 45 tuổi cũng khá thoáng và thẳng thắn. Trước đó, một clip chia sẻ trên TikTok quay lại cuộc trò chuyện của cô và 2 con gái đầu lòng, "cô Nguyệt" nói thẳng với con về chuyện trinh tiết.



Trẻ trung và thành đạt, thế nhưng Hoàng Yến lại vô cùng trắc trở trong chuyện tình duyên.

Mở đầu câu chuyện, Hoàng Yến nói với con gái lớn: "My My mẹ bảo này. Thời đại này mọi người không quá quan tâm đến chuyện trinh tiết nhưng mẹ vẫn dặn con Ty Ty là dù sao để chuyện đấy lần đầu cho chồng vẫn là đỉnh nhất. Chồng nó mới trân trọng đấy". Đồng thời khẳng định, cô cũng đã giữ trinh tiết cho tới khi kết hôn với người chồng đầu tiên là bố của My My.

Sau đó, cô thắc mắc không biết cô con gái thứ 2 của mình như thế nào. Ngay lập tức, người con gái thứ 2 của Đào Hoàng Yến xuất hiện và khẳng định với mẹ và chị gái: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Ngày nào cũng nhắc chuyện đấy. Con chưa. Con 20 tuổi rồi, ngày nào cũng hỏi cũng nhắc". Cuộc trò chuyện của 3 mẹ con Đào Hoàng Yến được đăng tải trên mạng ở chế độ công khai và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.