Diễn viên Việt xuất hiện trong loạt phim Netflix ăn khách toàn cầu

Series "Beef" đã ra mắt trọn vẹn 10 tập phim đầu tiên của mùa 1 trên nền tảng Netflix. Tiêu đề với nghĩa "bất hòa" xuất phát từ cuộc đụng độ trên đường, khi ô tô của Amy bất ngờ ngáng đường, bắt đầu rượt đuổi với một xe bán tải đang lùi ra khỏi bãi đỗ siêu thị hay cũng chính là xe của Danny. Những tình tiết sau đó cho thấy Amy không có hiềm khích gì với anh bởi cả hai vốn không quen biết, nhưng do cả Amy và Danny đều đang chịu nhiều ẩn ức trong cuộc sống nên có tâm lý bất ổn. Cuộc đụng độ này "châm ngòi" cho loạt hành động trả đũa và gây gổ khác sau đó của hai người đồng thời khiến họ đối mặt với những vấn đề hiện hữu trong đời sống cá nhân. Khán giả dành nhiều lời khen về diễn xuất có chiều sâu cho cặp Ali Wong và Steven Yeun, vốn chỉ đảm nhiệm các vai phụ trước đây. "Beef" là phim tiếp theo của nhà sản xuất A24 khai thác về cuộc sống của người châu Á tại Mỹ và được đánh giá cao. Thành công gần đây nhất của A24 là bộ phim thắng đậm tại Oscar lần thứ 95"Everything everywhere all at once" (tựa Việt: Cuộc chiến đa vũ trụ) với Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu và Jamie Lee Curtis đóng chính./.