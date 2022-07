Diễn viên Việt Anh sau 2 lần đổ vỡ: 'Tôi không lấy vợ 3 nữa'

Tôi nghĩ, tất cả đều xuất phát từ hai phía, khi chúng ta muốn bù đắp cho con, chúng ta thật lòng vì con, muốn con được thoải mái, được đủ đầy, chúng ta sẽ biết cách để làm điều đó. Có lẽ không có người bố, người mẹ nào muốn từ chối quyền đó cả. Chỉ là chúng ta có gây khó khăn cho nhau, dùng con trẻ để giằng xé nhau hay không mà thôi. Và tôi nghĩ câu trả lời rõ ràng nhất chính là hiện tại.

"Tôi sẽ không lấy vợ lần 3".

Người ta vẫn thường nói đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng với Việt Anh lại khác, sự nghiệp thăng hoa mà tình duyên lại lận đận. Đào hoa chi lắm rồi cuối cùng vẫn một mình?

- Thật ra lúc còn trẻ, tôi luôn nghĩ không có người này sẽ có người khác và chưa bao giờ băn khoăn về điều đó. Nhưng đến thời điểm này, khi đã bước vào độ tuổi U50 rồi, tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho vấn đề đó một cách nghiêm túc. Tôi mới hiểu rằng, đối với những người nào tin một chút về duyên số, tin một chút về tâm linh sẽ hiểu cuộc sống này không có gì trọn vẹn cả. Ông trời cho ta cái này sẽ lấy của ta cái khác, không bao giờ cho ai tất cả.

Và tôi cũng vậy! Trong công việc, sự nghiệp mình may mắn thuận lợi bao nhiêu thì trên con đường đời của mình, tình cảm của mình và hôn nhân mình trắc trở, thiệt thòi bấy nhiêu.

Điều quan trọng nhất, khi mình tìm và hiểu được bản chất của sự việc sẽ biết cách tìm ra lời giải và để chung sống với nó. Có rất nhiều người hỏi Việt Anh rằng: "Liệu có đi bước nữa không? Liệu có lại kết hôn nữa không? Có lại người vợ thứ 3 nữa không?".

Với cá nhân tôi, câu trả lời có lẽ là không.

Vì tôi biết số phận của mình không được hưởng quả ngọt trong chuyện hôn nhân, nên dù có lùi lại một bước trong sự nghiệp, quả vẫn là quả đắng mà thôi. Nên tôi không bao giờ đi tìm và đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Tôi cũng không kì vọng, huyễn hoặc và ảo tưởng rằng mọi người có một gia đình êm ấm, mình cũng sẽ có một gia đình ấm êm. Tôi không muốn làm khổ thêm bất kì người phụ nữ nào nữa.

Hiện tại, tôi biết làm chủ cuộc đời, hài lòng với những gì mình đã và đang có. Tôi thấy thoải mái với cuộc sống như thế.

"Tôi vẫn tin vào tình yêu"

Sau những mối tình không trọn vẹn, hôn nhân đổ vỡ, niềm tin về tình yêu của anh có vơi đi? Quan điểm của anh về hôn nhân đã khác?

- Tôi vẫn tin vào tình yêu. Bởi giữa hôn nhân và tình yêu là hai chuyện khác nhau. Tại sao có những người liên tục thất bại trong hôn nhân, nhưng có những người chẳng có khái niệm gì về hôn nhân nhưng họ vẫn hạnh phúc, vẫn thành công? Đơn giản là vì số phận thôi.

Tôi nghĩ, có thể tôi thiếu may mắn khi không có người vợ đúng nghĩa nhưng tôi vẫn tin sẽ có người phụ nữ bên cạnh mình, cùng chia sẻ với mình và cùng đồng hành với mình dù về danh chính ngôn thuận không phải là vợ mình.

Tôi sẵn sàng chờ đợi một người phụ nữ cũng không may mắn trong hôn nhân. Không thành công trong việc xây dựng gia đình không có nghĩa họ là người xấu. Khi hai người không may mắn gặp nhau sẽ trở thành… may mắn. Họ là mảnh ghép hoàn hảo để gắn bó, chia sẻ cùng nhau.

Anh suy nghĩ gì trước câu triết lý này về tình yêu và hôn nhân: "Tình yêu là những cơn điên dài hạn còn hôn nhân là những cơn ngu ngắn hạn"?