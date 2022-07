Diễn viên Tùng Min lên tiếng khi bị tố hành hung quản lý

Hôm 6/7, mạng xã hội xôn xao thông tin diễn viên Tùng Min hành hung quản lý cũ là anh Hoàng Anh trước đám đông.

Theo chia sẻ của anh Hoàng Anh, Tùng Min và bà xã Pông Chuẩn hẹn anh ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà Tùng Min để giải quyết tranh chấp công việc thời họ còn làm việc chung.

Anh Hoàng Anh khẳng định bị diễn viên Tùng Min và người bạn hành hung trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nhờ sự can thiệp của nhân viên bảo vệ, Hoàng Anh đã đến công an phường An Phú, Quận 2, TP.HCM trình báo vụ việc và làm kiểm tra, chứng nhận thương tích tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.