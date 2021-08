Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

Trong quá trình quay vất vả như thế, anh có gặp sự cố nào không?

Hơn 20 ngày cùng Cơn giông, Dũng không dám uống một giọt bia, rượu nào để tập trung cao nhất cho vai diễn, nhất là khi ở Cần Giờ lại có rất nhiều món ăn hải sản hấp dẫn cùng nhiều lời mời nhậu sau ngày quay. Cho đến ngày off đoàn Dũng mới dám ăn nhậu cùng anh em đoàn phim. Ai dè, hôm sau đạo diễn thông báo phải quay lại một cảnh trong rừng. Trời ơi, khi lội xuống sình thật kinh khủng, đầu óc cứ lan man, chực ói mấy lần. Dũng rã hết cả người gần như muốn gục mấy lần. May mắn cũng hoàn thành được cảnh quay. Dũng biết cơ địa của mình nếu rượu vô là rất khó làm việc. Chấm dứt hơn 20 ngày quay toàn nắng gắt và thật may không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Xin chân thành cảm ơn và mong anh tiếp tục thành công ở những vai diễn tiếp theo!

Vũ Liên