Diễn viên Thanh Trúc đang mang thai con đầu lòng, danh tính ông xã vẫn là 'ẩn số'!

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, Thanh Trúc cho biết, ban đầu cô không dự định đi dự buổi trao giải Ngôi sao xanh vì "nếu đi phải mang guốc cao, rồi phải mặc váy vóc, phải make-up, chuẩn bị nhiều thứ... với lại đang trong thời gian thai kì nữa".

Tuy nhiên, đến trước ngày lễ trao giải diễn ra, nữ diễn viên lại nôn nao muốn đi và có nhờ stylist tìm kiếm một chiếc đầm dài phủ nhận và không cần mang giày cao gót. Nhưng nếu không mang giày cao thì cô sợ mình bị chiếc đầm "nuốt chửng". Ngoài ra, Thanh Trúc cũng tiết lộ ngày 10/1 chính là ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới của mình và ông xã. Tuy nhiên, danh tính chồng của nữ diễn viên đến giờ phút này vẫn chưa được hé lộ.



Mới đây, Thanh Trúc cho biết, ban đầu cô không dự định đi dự buổi trao giải Ngôi sao xanh vì "nếu đi phải mang guốc cao, rồi phải mặc váy vóc, phải make-up, chuẩn bị nhiều thứ... với lại đang trong thời gian thai kì nữa".

Dù không chia sẻ rõ đang ở tháng thứ mấy của thai kì nhưng nhan sắc của mẹ bầu Thanh Trúc vẫn vô cùng rạng rỡ. Dù có phần hơi tăng cân nhẹ so với trước song diện mạo của Thanh Trúc vẫn khiến hội mẹ bầu xuýt xoa, xin vía.