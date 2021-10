Diễn viên Quốc Tuấn nghỉ hưu

Diễn viên Quốc Tuấn trong vở kịch sắp phát sóng. 

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác ở Hãng phim truyện Việt Nam, trước khi nghỉ hưu, diễn viên Quốc Tuấn không có phim để làm, cũng không có lương và lãnh đạo Hãng cắt đóng tiền bảo hiểm. Thời gian qua, diễn viên Quốc Tuấn nhận nhiều lời mời quay lại màn ảnh nhưng anh vẫn chưa thể sắp xếp thời gian trở lại. Tuy vậy sắp tới Quốc Tuấn sẽ tái ngộ khán giả trong vở kịch Cuộc chiến không cân sức phát trên VTV1 ngày 31/10 tới sau 14 năm vắng bóng kể từ khi phim Luật đời anh tham gia phát sóng năm 2007.

Your browser does not support the video tag.

Diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ về vai diễn

Quỳnh An