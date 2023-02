Diễn viên phim 'Tình dục là chuyện nhỏ' cùng chồng kém 18 tuổi sang Việt Nam sống

Ham So Won sinh năm 1976, sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997, cô hoạt động trong giới giải trí Hàn Quốc và Trung Quốc với vai trò diễn viên. Cô được biết đến nhiều hơn nhờ đảm nhận vai diễn Kim Hyun Hee trong phim Tình dục là chuyện nhỏ.

Ở Trung Quốc, Ham So Won hẹn hò với Trần Hoa, chàng trai kém cô 18 tuổi. Do chênh lệch tuổi tác, cặp đôi vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ phía gia đình, cha mẹ của Trần Hoa còn định từ mặt anh. Tuy nhiên, Trần Hoa mạnh mẽ lên tiếng muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với Ham So Won.