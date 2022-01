Diễn viên Pháp đột ngột qua đời vì tai nạn trượt tuyết ở tuổi 37

Năm 2004, anh giành được giải thưởng cho vai nam chính trong bộ phim A very long engagement tham gia cùng với các diễn viên Marion Cotillard, Audrey Tatou và Jodie Foster. 13 năm sau đó, anh đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim It’s only the end of the world của đạo diễn Xavier Dolan.

Nam diễn viên hiện đang có mối quan hệ tình cảm với người mẫu kiêm ca sĩ Gaëlle Piétri. Cặp đôi đã có với nhau một cô con gái sẽ đón sinh nhật thứ 6 vào tháng 2 sắp tới.

Your browser does not support the video tag.

Thảo Linh

Theo Independent