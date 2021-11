Diễn viên Park Yoo Hwan bị bắt vì sử dụng cần sa

Diễn viên Park Yoo Hwan - Em trai của cựu thành viên JYJ Yoochun

Park Yoo Hwan là một diễn viên người Hàn Quốc. Anh thường được biết đến như em trai của cựu thành viên nhóm nhạc JYJ Park Yoo Chun. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Twinkle Twinkle, sau đó tham gia vào các bộ phim nổi tiếng I Need Romance 3 và She Was Pretty. Hiện anh đang hoạt động với tư cách là một BJ trên mạng Internet. Một điều trùng hợp là người anh nổi tiếng của nam diễn viên cũng từng bị cảnh sát bắt giữ vì tội sử dụng cần sa.