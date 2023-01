Diễn viên nhí 'Đừng Làm Mẹ Cáu' đầu năm đã tặng mẹ món quà hơn 40 triệu, xứng danh 'con nhà người ta'

Cherry An Nhiên đang là gương mặt nhí nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả qua vai diễn Happi Hạnh An trong phim truyền hình Đừng Làm Mẹ Cáu. Trong phim, Cherry vào vai con gái của một bà mẹ đơn thân (do Quỳnh Kool đóng). Nét diễn xuất hồn nhiên, trong trẻo của Cherry nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả.