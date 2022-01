Diễn viên 'Mẹ chồng tôi': Người 35 năm hạnh phúc bên chồng, người 3 đời vợ

Trần Lực có 3 đời vợ. Anh ba lần đăng ký kết hôn, ba lần lên xe hoa. Trần Lực nhắc đến chuyện này một cách bình thản, pha chút tự châm biếm vì cũng thấy rằng “ba lần là hơi nhiều” nhưng cái số nó bắt anh phải như vậy. Ai cũng muốn có gia đình yên ấm, ổn định. Mỗi sự xáo trộn là một điều bất khả kháng, gây ra sự mệt mỏi cho không chỉ riêng anh và còn những người khác.

Đến thời điểm này Trần Lực đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc vẹn tròn bên người vợ đảm và các con thông minh, đáng yêu.

Chiều Xuân trong phim 'Chạy trốn thanh xuân'

Ngân An