Diễn viên Lê Giang: 2 đời chồng, tuổi 50 tình cảm là con số không

Trông bề ngoài tôi vô tư, lạc quan nhưng chuyện tình cảm lại khá lý trí. Khi yêu ai, tôi luôn suy nghĩ không chỉ cho riêng mình mà còn cả con cái, gia đình. Có người rất yêu tôi nhưng lại không dành sự yêu thương đủ cho con, vậy là tôi quyết định dừng lại. Rồi khi chứng kiến những cuộc hôn nhân xung quanh đổ vỡ, tôi vốn mang tâm thế “chim sợ cành cong” nên càng nép mình lại. Dù không ít đàn ông theo đuổi, tôi chủ động từ chối vì sợ chuyện buồn lặp lại.

Hiện tôi cũng không còn mặn mà với hôn nhân. Mỗi ngày, tôi tìm niềm vui bên gia đình và công việc. Xung quanh tôi có con cháu, bạn bè và khán giả nên dù thế nào tôi cũng không thấy cô đơn.

- Nhìn lại một năm chị làm được và chưa được điều gì?

Dịch bệnh kéo dài khiến đời sống ai ai cũng bị đảo lộn. Gần một năm tôi phải ở nhà, không được ra ngoài vì giãn cách kéo dài. Tiệm nail của tôi vừa mở cửa được một tuần thì có lệnh đóng cửa, khiến số tiền một tỷ đồng đầu tư coi như mất trắng. Tôi buộc phải thích nghi, livestream giao lưu khán giả và bán hàng online. Nhờ được mọi người ủng hộ, cộng thêm tiền tích góp sẵn nên tôi không bị áp lực kinh tế.

Khi thành phố mở cửa, tôi nhận nhiều lời mời cho các dự án mới. Giữa tình cảnh khó khăn chung, tôi thấy mình còn may mắn vì đạt được nhiều thành tựu nghề quan trọng từ sân khấu đến điện ảnh. Tôi nghĩ như thế cũng khá sôi nổi cho một năm gần như mọi thứ đều chững lại.

Gia đình ba thế hệ của Lê Giang. Năm nay nữ nghệ sĩ đón thêm cháu nội vừa chào đời.

- Kế hoạch đón Tết của gia đình chị năm nay thế nào?

Năm nay tôi quay phim đến ngày 27 Âm lịch. Những dự án mời vào dịp Tết tôi từ chối hoặc tạm gác lại vì muốn dành thời gian trọn vẹn bên gia đình. Tôi tranh thủ sắm sửa, quét dọn nhà cửa và chuẩn bị cúng kiếng khi kết thúc công việc. Lê Lộc trước nay sống cùng tôi, còn Duy Phước giờ cũng ở gần bên nên gia đình có dịp sum vầy nhiều hơn.

Sau một cơn đại dịch, tôi trân quý giây phút còn được sống bên người thân. Trước đây vì bôn ba công việc nên gia đình chúng tôi ít được hưởng trọn vẹn ngày Tết. Giờ cuộc sống khá giả, thoải mái hơn, tôi muốn các thành viên lúc nào cũng phải đoàn viên.

Clip Lê Giang trong phim 'Hẻm cụt'

