Diễn viên Kim Sae Ron trả giá đắt sau bê bối say rượu gây tai nạn

Kim Sae Ron mất sự nghiệp, công ty quản lý chấm dứt hợp đồng sau bê bối gây ra vụ tai nạn giao thông.

Vì lái xe khi say rượu, ngôi sao nhí Hàn Quốc phải trả giá đắt khi bị người hâm mộ quay lưng, công ty quản lý không tái ký khiến sao nữ có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp và giấc mơ diễn xuất khi chỉ mới 22 tuổi.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 thông qua bộ phim "Traveller". Năm 2014, cô được trao giải "Diễn viên mới xuất sắc" của Giải thưởng Rồng xanh. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô gồm "The man from no where", "The neighbor", "Nanhole", "A girl at my door", "Thiếu nữ phù thủy quyết đấu"...

Vi Lê