Diễn viên Jane Fonda sang chảnh trên tạp chí Vogue ở tuổi 84

Jane Fonda xứng đáng là biểu tượng của phong cách xuyên thời gian. Bà vẫn giữ được thân hình mơ ước và phong độ đỉnh cao trước ống kính ngay cả khi đã 84 tuổi. Ngôi sao từng 2 lần giành tượng vàng Oscar chia sẻ rằng bà vô cùng háo hức khi chia sẻ hình ảnh mới này của mình trên Instagram.

Để có thân hình như hiện tại, Jane Fonda duy trì chế độ tâp luyện trong nhiều năm. các video hướng dẫn tập luyện của bà hiện vẫn được xem rất nhiều trên YouTube. Jane Fonda góp mặt trong mùa thứ 7 của series phim hài Grace and Frankie hiện vẫn đang chiếu trên nền tảng trực tuyến lớn nhất thế giới.

Your browser does not support the video tag.

Jane Fonda và Robert Redford nhận giải Thành tựu trọn đời tại LHP Venice 2017

Quỳnh An