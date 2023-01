Diễn viên gốc Việt la hét vì vui sướng khi được đề cử giải Oscar

Nam diễn viên Quan Kế Huy. (Ảnh: The New York Times)

Nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy không giấu nổi sự xúc động khi biết mình có tên trong danh sách trực tiếp tranh giải tại Oscar năm 2023. Ông vừa được đề cử ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Oscar lần thứ 95 nhờ vai diễn Waymond Wang trong bộ phim khoa học viễn tưởng "Everything everywhere all at once" (tựa Việt: Cuộc chiến đa vũ trụ).

Trong lời chia sẻ qua điện thoại với phóng viên Kyle Buchanan của Thời báo New York (The New York Times), Quan Kế Huy hào hứng thốt lên: