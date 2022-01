Diễn viên Chi Bảo làm bố tuổi U50, luôn nhường nhịn vợ kém 16 tuổi

- Hồi giữa năm 2021, anh gây bất ngờ vì thông báo giải nghệ. Bà xã và mọi người xung quanh phản ứng thế nào trước quyết định này?

Trước khi đưa ra lựa chọn này, tôi có hỏi ý kiến của bà xã. Cô ấy chỉ bảo: “Chỉ cần anh vui là được”. Việc từ giã nghệ thuật tôi đã suy nghĩ suốt mấy năm qua chứ không đường đột đưa ra trong thời gian ngắn. Vì đã chuẩn bị tâm lý trước nên tôi lấy lại cân bằng rất nhanh. Thực tế từ vài năm qua tôi đã không còn xuất hiện nhiều trong showbiz.

Phim ảnh với tôi là một phần quan trọng trong cuộc đời. Tôi không bao giờ cho phép mình quên hay chối bỏ quá khứ. Đến giờ tôi vẫn nghĩ mình là một diễn viên, chỉ là ở một tâm thế khác. Trước nay tôi làm nghề này chủ yếu vì đam mê. Tôi chưa bao giờ hỏi giá chuyện cát-xê tiền nong với mỗi dự án vì cái đích vẫn là tìm vai diễn tâm đắc. Nhưng muốn một cuộc sống ổn định cho gia đình, tôi bắt buộc rẽ sang con đường khác. Dù không đóng phim nữa, tôi vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với nhiều đồng nghiệp.

- Kế hoạch đón Tết năm nay của anh thế nào?

Dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên năm nay vợ chồng tôi hạn chế đi lại. Chúng tôi dành thời gian sum họp bên người thân. Mọi năm công việc của tôi bận rộn đến 28-29 âm lịch mới xong. Riêng năm nay tôi sẽ sắp xếp để nghỉ sớm, vui chơi bên vợ con. Con lớn của tôi – bé Gia Cát dự định sẽ về Việt Nam ăn Tết nhưng vì trục trặc giấy tờ nên dời sang tháng 3. Tôi động viên con trai và chờ mong ngày gia đình được sum họp đầy đủ các thành viên.

Chi Bảo trong phim 'Đồng tiền xương máu'

Your browser does not support the video tag.

Tuấn Chiêu