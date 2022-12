Diễn viên 'Bóng ma trong nhà hát' qua đời ở tuổi 34 sau 6 tháng bị ung thư

Nam diễn viên thủ vai chính trong vở nhạc kịch trong tour diễn khắp nước Mỹ của The Phantom of the Opera tháng 12/2017. Anh tham gia nhiều vở diễn lớn nhưCaroline, Change và Oratorio for Living Things mới công diễn hồi tháng 3.

Quentin Oliver Lee trong vở 'Bóng ma trong nhà hát'.

Hồi tháng 6, Quentin Oliver Lee thông báo anh bị ung thư và chia sẻ hình ảnh tay đeo vòng có mã bệnh nhân trong bệnh viện. Tháng 9, các thành viên của sân khấu Broadway bắt đầu tổ chức buổi diễn quyên góp tiền cho nam diễn viên. Trước buổi diễn tháng 10, Quentin Oliver Lee chia sẻ đây có thể là lần cuối anh đứng trên sân khấu.