Diễn viên 21 tuổi tố bị hiếp dâm: Cháu cựu Bộ trưởng không cho kiểm tra điện thoại

Sau đó, thông qua Facebook, luật sư Tum cho biết Tòa án đã từ chối quyền bảo lãnh của anh Apidis Inthulak- cháu trai cựu Bộ trưởng- đối với cáo buộc đánh thuốc và xâm hại tình dục nữ diễn viên 21 tuổi.

Sau khi phía Toà án hoàn thành quá trình tạm giam, bị cáo đã đệ đơn kiến nghị cùng với 200.000 baht (khoảng 129 triệu đồng) tiền mặt, yêu cầu được trả tự do tạm thời. Tuy nhiên, cán bộ điều tra và nạn nhân phản đối việc tạm thả nghi phạm. Phía nạn nhân cho rằng nếu bị cáo được trả tự do tạm thời, hắn có thể can thiệp vào bằng chứng.