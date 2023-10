Diện trang phục màu be trẻ trung như sao Hollywood

Trang phục màu be là lựa chọn phong cách được ưa chuộng không kém những set đồ mang tông màu đen hay trắng. Những bộ cánh mang tông màu be làm chủ đạo thường có sự trang nhã, tinh tế. Bên cạnh đó, trang phục màu be còn cho hiệu quả "hack" tuổi tốt, giúp diện mạo thêm tươi tắn, rạng rỡ.

Với rất nhiều ưu điểm, trang phục màu be dễ dàng "lọt vào mắt xanh" của các sao nữ Hollywood. Họ thường chọn trang phục màu be để góp phần xây dựng phong cách dạo phố sành điệu, sang xịn mịn. Muốn có thêm ý tưởng diện trang phục màu be, chị em đừng bỏ qua những set đồ sau đây của sao Hollywood.

Gigi Hadid diện trang phục màu be theo cách tối giản. Cô kết hợp áo len mỏng, tông màu trắng với quần kaki màu be, tạo nên bộ trang phục tươi trẻ và bụi bặm. Chiếc túi cói phù hợp với nét phóng khoáng của bộ cánh. Bên cạnh đó, khi tô điểm giày da và thắt lưng, tổng thể outfit của Gigi Hadid được nâng tầm vẻ sang trọng.