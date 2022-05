'Điên tình' vì bị chia tay, thanh niên cầm dao truy sát cô gái

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên cầm dao truy sát cô gái và người đàn ông. "Nghe bảo yêu không được thì dọa chém, may mà gọi bố ra đón về còn manh động cỡ đó", người đăng tải clip viết.

Theo nội dung clip, vụ việc việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 12/5. Vào thời điểm trên, khi cô gái vừa tan sở, một người đàn ông được cho là bố của cô đi xe máy đến đón. Khi 2 bố con chuẩn bị ra về thì một thanh niên đến nói chuyện. Nam thanh niên là người yêu của cô gái.