Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam

Các lãnh đạo chủ chốt của Lào chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào và vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, tiếp tục được giữ gìn và vun đắp, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước.

Lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại các chuyến thăm, làm việc, hai bên đã đạt nhận thức chung quan trọng về việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược; nhất trí tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, đóng góp tích cực cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá năm 2025 là dịp năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam, sẽ mang lại cơ hội mới cho sự phát triển của quan hệ song phương; nhấn mạnh sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước.

(3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc vương Vương quốc Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni và Quyền Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đã gửi thư mừng đến Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Moha RathsapheathikaThipadei Khuon Sudary đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao sự phát triển không ngừng của mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc và lên một tầm cao mới theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài"; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên mọi lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành những thành tựu mới to lớn hơn nữa, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đã đề ra, tin tưởng Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để củng cố và phát triển mối quan hệ hai nước ngày càng bền vững, vì lợi ích chung của hai nước.