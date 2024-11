Điện thoại Snapdragon 8 Elite cho thời lượng pin dài đáng kể

Chip mới nhất của Qualcomm, Snapdragon 8 Elite, đang chứng minh khả năng vượt trội về hiệu suất và thời lượng pin so với phiên bản tiền nhiệm. Để đánh giá hiệu quả của Snapdragon 8 Elite, YouTuber công nghệ nổi tiếng Dave2D đã tiến hành một loạt bài kiểm tra trên hai mẫu điện thoại trang bị chip mới và cho thấy những kết quả ấn tượng. Trong các thử nghiệm, Dave2D đã sử dụng phiên bản Trung Quốc của OnePlus 13 với pin 6.000mAh và mẫu ROG Phone 9 Pro toàn cầu với pin 5.800mAh. Cả hai thiết bị đều được kiểm tra bằng bài kiểm tra pin PCMark với độ sáng màn hình 250 nits. Kết quả cho thấy OnePlus 13 có thời gian sử dụng lên tới 17 giờ 25 phút, trong khi ROG Phone 9 Pro đạt 14 giờ 29 phút. Những con số này tương ứng với mức cải thiện 43% và 30% về thời lượng pin so với các phiên bản trước. Snapdragon 8 Elite cũng cải thiện sức mạnh chơi game Ngoài việc cải thiện thời lượng pin, Snapdragon 8 Elite còn nâng cao hiệu suất chơi game. Trong thử nghiệm với trò chơi Genshin Impact, một tựa game thường gây ra hiện tượng giảm xung nhịp nhiệt trên nhiều thiết bị, cả OnePlus 13 và ROG Phone 9 Pro đều cho thấy hiệu suất ổn định và thời gian chơi lâu hơn so với các thế hệ trước. Nhờ vào khả năng quản lý nhiệt và hiệu quả của Snapdragon 8 Elite, cả hai thiết bị có thể duy trì trải nghiệm chơi game mượt mà và tốc độ khung hình cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các thử nghiệm được thực hiện tại Canada, nơi có khí hậu mát mẻ và có thể ảnh hưởng đến kết quả. Hiệu suất có thể thay đổi ở những khu vực có nhiệt độ cao hơn. Ngoài các tác vụ nặng như chơi game, Snapdragon 8 Elite cũng cải thiện đáng kể thời lượng pin trong các tác vụ đơn giản như duyệt web hay sử dụng mạng xã hội. Nhìn về tương lai, Snapdragon 8 Elite hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiềm năng cho các mẫu smartphone sắp ra mắt, bao gồm Galaxy S25 Ultra, dòng Xiaomi 15 và Realme GT 7 Pro, với hy vọng mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn so với các thế hệ trước.