Điện thoại phát nổ khi trẻ học online, phòng tránh cách nào?

Mới đây, một học sinh lớp 5 ở Nghệ An thiệt mạng trong lúc học trực tuyến do điện thoại bất ngờ phát nổ. Sự việc đau lòng này như hồi chuông cảnh báo khiến các bậc phụ huynh, giáo viên và cả học sinh phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề an toàn, bởi thời gian học online còn kéo dài do dịch COVID-19.

Kiểm tra thiết bị trước khi học

TS Nguyễn Mạnh Tiến, Trường Đại học Công nghệ cho rằng, trước khi bắt đầu dạy trực tuyến, giáo viên và phụ huynh cần dạy các em về sự nguy hiểm của nguồn điện, không được chạm vào các vật dụng có điện như ổ cắm, dây dẫn và các tác nhân gây chập, cháy, nổ thiết bị học tập, kể cả máy tính, điện thoại.

Theo TS Tiến, việc học trực tuyến sẽ còn kéo dài ở nhiều địa phương, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện trang bị cho con máy tính để bàn, laptop hay ipad, điện thoại chất lượng cao để sử dụng.