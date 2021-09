Điện thoại Huawei thay đổi thế nào sau lệnh cấm của Mỹ?

Huawei tăng cường sử dụng các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc trong smartphone mới nhất do lệnh cấm vận của Mỹ tiếp tục ảnh hưởng. Nikkei cùng hãng phân tích Fomalhaut Techno Solutions đã “mổ bụng” Huawei Mate 40E 5G và phát hiện các bộ phận “made in China” chiếm gần 60% tổng giá trị linh kiện của thiết bị, cao gấp đôi so với Mate 30.

Huawei vẫn phụ thuộc vào một số chip quan trọng của Mỹ mà họ còn sót lại. Điều đó cho thấy công ty có thể còn tụt hậu hơn nữa trong thời gian tới.

Nửa đầu năm nay, Samsung chiếm thị phần smartphone lớn nhất thế giới, theo IDC. Huawei từng xếp thứ hai nhưng nay không còn trong top 5.