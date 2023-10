Diễn tập tình huống cháy tàu chở 1.000 tấn dầu

Các lực lượng tham gia diễn tập đã phát huy cao độ về kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ.

Sau một tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, bảo vệ an toàn 1.000 lít dầu trên tàu (Ảnh: Hải Thượng).

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, giúp các ngành chức năng có cái nhìn toàn diện, tổng thể về sự phối hợp trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là các vụ cháy có huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia.