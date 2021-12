Diễn tập sự cố tàu Cát Linh - Hà Đông: Đã thông báo cho hành khách?

Your browser does not support the audio element.

Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến việc đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông bất ngờ xảy ra sự cố ở máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh vào tối 7/12; sau đó phía Metro Hà Nội cho biết đó chỉ là tình huống diễn tập bất ngờ mà Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đưa ra trong quá trình vận hành khai thác.

Dư luận hoài nghi rằng, vụ việc xảy ra tối 7/12 là sự cố thật, không phải là diễn tập.