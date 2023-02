Diễn sân khấu hàng đầu thế giới nhưng ca sĩ không được trả 1 xu

Sau khi biểu diễn tại sự kiện này, thường lượng album bán ra, số lượt tìm nghe ca khúc do nghệ sĩ thể hiện trên các nền tảng nhạc số bỗng gia tăng đột biến. Năm 2020, sau khi hai nữ ca sĩ Jennifer Lopez và Shakira cùng tham gia biểu diễn tại sự kiện Super Bowl, lượt tìm nghe các ca khúc do Lopez thể hiện tăng 335%, lượt tìm nghe các ca khúc do Shakira thể hiện tăng 230%.

Nữ ca sĩ Lady Gaga từng tham gia biểu diễn tại Super Bowl hồi năm 2017, ngay sau sự kiện, lượng album và ca khúc bán ra của cô tăng... 1.000%. Như vậy, sân khấu biểu diễn tại sự kiện Super Bowl là một sân khấu rất "ra vấn đề", giúp nghệ sĩ thu về lợi nhuận theo nhiều cách.

Tính tới thời điểm hiện tại, theo thống kê của một nền tảng nhạc số, số lượt nghe các nhạc phẩm do Rihanna thể hiện sau sự kiện Super Bowl đã gia tăng 640%.

Bên cạnh đó, Rihanna còn có dịp quảng cáo các sản phẩm thời trang và mỹ phẩm mà cô đang kinh doanh. Chẳng hạn Rihanna dặm lại phấn trên sân khấu, sản phẩm mà cô dùng thuộc dòng mỹ phẩm mà cô đã tung ra thị trường. Các vũ công tham gia biểu diễn trên sân khấu cũng mặc những món đồ thuộc dòng sản phẩm thời trang mà Rihanna đang bán ra.