Diện mạo huyện Sóc Sơn thay đổi nhờ xây dựng nông thôn mới

Các hợp tác xã thực hiện tái cơ cấu, làm tốt dịch vụ công ích thuỷ lợi, từng bước tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Theo ông Phạm Văn Minh, kinh tế huyện tiếp tục trên đà tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất năm 2021 tăng 4,96% (cao hơn 1,9 lần so với cả nước và 1,5 lần so với thành phố), quý I/2022 ước đạt 4.619 tỷ đồng (tăng 8,02% so với cùng kỳ năm 2021).

Ngành nông nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế, năm 2020 tăng 5,6% so với năm 2019, năm 2021 tăng 4,79% so với năm 2020, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 56,2 triệu đồng/người.

Hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ không bị đứt ngãy gián đoạn do dịch COVID-19, duy trì tăng trưởng tốt, các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp duy trì hoạt động thường xuyên, việc làm cho người lao động được đảm bảo.