Diện mạo bộ ảnh lịch ăn khách nhất thế giới

Bộ ảnh lịch Pirelli là một trong những bộ ảnh lịch được quan tâm chờ đợi nhất thế giới mỗi dịp năm mới cận kề (Ảnh: New York Post).

Bộ ảnh lịch Pirelli 2022 được thực hiện bởi nam ca sĩ - nhiếp ảnh gia Bryan Adams với tên gọi "On the Road" (Trên đường). Bộ ảnh quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Iggy Pop, Saweetie, Kali Uchis và St. Vincent.

Bộ ảnh lịch Pirelli từng một thời gắn liền với những bức hình sexy, chụp người mẫu khỏa thân, nhưng kể từ giữa thập niên 2010, bộ ảnh lịch này đã thay đổi cách thức thực hiện, hướng đến vẻ đẹp gợi cảm nhưng giảm mức độ phô bày cơ thể của những nhân vật xuất hiện trong ảnh.