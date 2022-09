Điện Kremlin hoài nghi về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới nước đồng minh Nga

Cũng trong chuyến thăm Armenia, bà Pelosi đã tranh thủ chỉ trích sự hợp tác quân sự của Nga với Armenia, nói rằng người Armenia “thất vọng vì họ hiểu thực tế là họ không nhận được sự bảo trợ” từ mối quan hệ với Nga. Trong khi đó, Washington có thể là bên đảm bảo an ninh tốt hơn cho Yerevan, bà Pelosi gợi ý.

Bà Pelosi trong chuyến thăm Armenia. Ảnh: Reuters



Chủ tịch Hạ viện Mỹ dường như đang đề cập đến phản ứng của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu. Yerevan đã kêu gọi CSTO triển khai quân đội để đối phó với giao tranh trên biên giới với Azerbaijan. Khối này sau đó đã cử một phái đoàn đến Armenia, nhưng không điều động lực lượng quân sự. Trưởng phái đoàn – tướng Anatoly Sidorov tuyên bố khối này “ưu tiên các phương pháp chính trị - ngoại giao” và “không vội vàng rút kiếm”.



Một số quan chức Armenia sau đó đã tỏ ra thất vọng với phản ứng của CSTO. Armen Grigoryan, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Armenia, ám chỉ rằng Yerevan có thể rút khỏi khối.



Cũng trong ngày 18/9, hàng chục người đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Yerevan yêu cầu Armenia rời khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga đứng đầu. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu, trong khi giương cao quốc kỳ Armenia và Mỹ.



Trước đó, giao tranh nổ ra hôm 13/9, khi Armenia cáo buộc Azerbaijan tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và máy bay không người lái qua biên giới. Baku, trong khi đó, tuyên bố họ chỉ đáp lại "sự khiêu khích" của Yerevan. Hàng chục binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng trong hai ngày sau đó, cho đến khi Thủ tướng Armenia - Nikol Pashinyan tìm kiếm sự giúp đỡ từ CSTO do Nga đứng đầu, và Azerbaijan đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn.



Thủ tướng Pashinyan cho biết hôm 16/9 rằng số người Armenia thiệt mạng do các cuộc đụng độ đã lên tới ít nhất 135 người, trong khi Bộ Quốc phòng Azerbaijan cùng ngày cho biết họ đã mất 71 binh sĩ.