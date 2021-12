Điên đầu, mất ngủ vì tiếng nẹt pô gầm rú cả đêm trên đường Hà Nội

XEM CLIP:

Từ 20h, từng tốp đi từ 2 đến 5 xe máy bắt đầu rồ ga, nẹt pô trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội). Theo ghi nhận, chủng loại các xe máy phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô rất đa dạng, từ loại 50cc đến các xe phân khối lớn.