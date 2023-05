Diễn đàn Hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt - Hàn

Cặp vợ chồng trẻ Nhung Đào - Jerald Head đã mạnh dạn đưa mắm tôm bán ngay trên vỉa hè Manhattan (Mỹ). Nhà hàng Mắm của họ được The New York Times bình chọn là 26/100 nhà hàng ngon nhất ở New York năm 2023.