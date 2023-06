Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023

Trình bày tại Diễn đàn có 03 tham luận với những vấn đề lớn nổi bật hiện nay về công nghệ, năng lượng và môi trường như: Chuyển đổi năng lượng; những Công nghệ đến từ Siemens Energy; Công nghệ xử lý Solar panel và Chính sách hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản cho dự án chuyển giao công nghệ sang Việt Nam; Giải pháp ZERO4, Kiểm soát vận hành “Rác thải thành năng lượng” & “Xử lý nước thải” được hỗ trợ bởi AI.

Bên cạnh các tham luận trực tiếp Diễn đàn còn có 06 báo cáo tham luận gửi đến với các chủ đề Giảm thiểu tác động của nguồn VRE đến lưới điện hiện nay của Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC) tham luận Bioenergy for circular agriculture của Công ty cổ phần công nghệ EGREEN báo cáo tham luận về Green Technology Transitionthyssenkrupp Uhde của THYSSENKRUPP. Công nghệ & Các giải pháp trong sản xuất Điện rác sinh khối, Hydro xanh và thu hồi carbon từ Howden & Chart của Công ty TNHH HOWDEN Việt Nam; Saving energy for the cement processusing simulation-based solutions thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật cao CFDWAYS và tham luận Giải pháp chuyển đổi Biomass và rác thải thành năng lượng (Công ty cổ phần Mạc Tích).