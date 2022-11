Điên cuồng lái xe tông vợ cũ và tình địch, chồng lĩnh 21 năm tù

Your browser does not support the video tag.

Video: Giao Thông Quốc Gia

Người Lao Động cho biết, tại tòa, Văn Quý Đạt cho biết lý do tông xe ô tô vào vợ cũ và anh Hiển là vì ghen tuông. Cụ thể, năm 2021 mặc dù Đạt và chị Hiền đã ly hôn nhưng vẫn sống, sinh hoạt chung nhà. Đạt vẫn còn tình cảm với chị Hiền.

Sau đó, bị cáo phát hiện vợ cũ có người thứ 3, thời điểm này chị Hiền cũng bắt đầu dẫn theo các con ra khỏi nhà. Sáng ngày vụ việc xảy ra, Đạt liên lạc chị Hiền để xin được thăm con nhưng chị Hiền từ chối.

Đang tức giận, tối lại bắt gặp cảnh vợ cũ đi với người tình, Đạt nổi cơn điên tình, sẵn có men rượu nên không kiềm chế được.