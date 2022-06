Diễn chung áo dài, Vũ Thu Phương bị chê thua xa hoa hậu Thái

Mặc dù là người Việt thể hiện trang phục truyền thống Việt, song Vũ Thu Phương không được đánh giá cao như mỹ nhân Thái Lan.

Với bộ đồ này, 90% cư dân mạng ấn tượng hơn với những bước đi thanh thoát của Amanda Jensen. Thay vì múa máy, liếc mắt quá nhiều như Vũ Thu Phương, Amanda giữ nét rạng rỡ, tạo dáng tuy đơn giản nhưng vẫn quý phái, cuốn hút.