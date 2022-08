Diễn biến vụ Trà My bị tiếp viên hàng không đối xử như 'con ăn cắp'

Không khí có phần dịu lại khi một nam tiếp viên tinh tế đứng ra xử lý vụ việc. Dù vậy, Trà My vẫn còn rất giận nữ tiếp viên của hãng bay nổi tiếng.

Mình há mồm ngạc nhiên vì tiếp viên đó nói to lên giống như mình là CON ĂN CẮP! Mình sốc vì tại sao bạn tiếp viên đó xử lý một việc đơn giản mà thiếu tinh tế đến vậy? Tất cả hành khách khác quay lại nhìn mình, mình rất xấu hổ và thấy giận! Tại sao lại đối xử với mình như mình là một đứa ăn cắp như vậy? Tôi CHÊ!", cô gay gắt.

Trà My có tên đầy đủ là Phan Thị Trà My, sinh năm 1992, từng được chú ý khi thủ vai chính phim truyền hình Thương Nhớ Ở Ai.

Cô là cái tên khá đình đám trên mạng xã hội, dù sự nghiệp không có nhiều dấu ấn nổi bật.

Tên tuổi Trà My đi liền với những bài đăng "đá thẳng" đồng nghiệp từ trẻ tới già, như Minh Hằng, Trịnh Kim Chi, Hồng Ánh, Diễm My 6X, Midu, Phan Hiển - Khánh Thi, Thiên An...

