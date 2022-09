Diễn biến vụ sao nữ Thái Lan ngồi tù vì lừa đảo

Pinky Savika cùng mẹ, anh trai và nhiều người khác bị bắt giam vào ngày 18/8 vì cáo buộc lừa đảo. Khi đó, Văn phòng Công tố các Vụ án Đặc biệt 4 đã đệ đơn kiện Pinky Savika. Tòa án Hình sự đã ra lệnh tạm giam Pinky Savika cùng các bị cáo. Nữ diễn viên gửi đơn yêu cầu trả tự do tạm thời nhưng không được tòa án chấp thuận.

Hiện kết luận cuối cùng về vụ án chưa được công bố nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Pinky Savika.

Sinh năm 1986, nữ diễn viên đóng phim từ nhỏ. Cô được chú ý sau khi tham gia bộ phim phiêu lưu hành động Angkor 2 và Lưới Tình Catwalk cùng Bee Namthip. Sau đó, cô góp mặt trong hàng trăm bộ phim khác như Pass To Your Voice, Jan Dara, Club Friday The Series…

Theo Zing