Diễn biến vụ cán bộ ném tiền tung tóe trong quán ăn ở Đà Nẵng

Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của ông P., cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan và xác định hành vi này không gây ra thiệt hại gì, chưa làm mất an ninh trật tự nên chưa đến mức xử lý hành chính.

Được biết, hiện ông P. đã trở lại làm việc sau khi hết thời gian tạm đình chỉ công tác (từ ngày 3/10) để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 2/10, trên mạng xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ném tiền tung tóe trong một quán bún trên đường Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Sau đó, clip thu hút sự quan tâm của nhiều người.