Diễn biến tội ác được vạch trần từ camera bị bố bé 8 tuổi tử vong xoá dấu vết

Nguồn tin cho hay, ngay sau khi con bị hành hạ tử vong, Nguyễn Kim Trung Thái đã xoá dữ liệu camera an ninh trong nhà

Đêm hôm bé A. gặp nạn (22/12), khi nhận tin báo từ bệnh viện ở phường 22 (quận Bình Thạnh), Công an quận đã tạm giữ Trang và Thái.



Khi đó, Trang khai, những thương tích trên người của cháu A. là do Trang đã bực tức, trút giận, dùng đoạn gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm đánh bé trong quá trình kèm học. Việc này xuất phát từ việc dạy dỗ con riêng của chồng sắp cưới chứ không mường tượng ra hậu quả khủng khiếp.



Báo cáo của UBND quận Bình Thạnh đã thông tin chi tiết về chấn thương trên cơ thể, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của cháu A.



Cụ thể, cháu A. tử vong do phù phổi cấp; cơ thể có nhiều vết thương bầm tụ máu; tổn thương vùng ngực, bụng như gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; ở vùng đầu thì tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ…



Trong đêm đó, Thái bị công an giữ để điều tra. Thái khai, biết người tình là Trang dùng roi dậy con khi học bài nhưng thấy cháu A. sợ Trang nên không can thiệp vào.