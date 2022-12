Diễn biến thời tiết cả nước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023

Từ chiều và đêm 28-30/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023 bắt đầu từ ngày thứ Bảy (31/12/2022) đến hết ngày thứ Hai (2/1/2023).

Ở miền Bắc, ngày 1/1/2023, thời tiết chủ đạo là mưa rét, nhiệt độ phổ biến từ 13 - 16 độ. Khu vực trung du và núi phía Bắc có nơi giảm sâu xuống 6 - 9 độ. Ngày 2/1, đêm và sáng trời rét đậm, ban ngày ngớt mưa, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 13 - 16 độ C, riêng vùng núi có thể giảm sâu xuống dưới 10 độ C ở khoảng 6 - 9 độ C.