Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Công an thu giữ nhiều tài liệu tại Công ty Alibaba.

Ngoài ra, liên quan vụ án này còn có 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim này không phải là vàng. Tháng 3/2020, Công an TP.HCM thu giữ 15 miếng vàng khi thi hành lệnh khám xét đối với Võ Thị Thanh Mai. 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công an TP.HCM xác định các bị can trong vụ án đã nhận chuyển nhượng một số bất động sản tại TP.HCM có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân của các chủ nhà, đất. Do vụ án còn nhiều vấn đề liên quan đến hành vi trốn thuế tuy nhiên các cá nhân chuyển nhượng không còn sinh sống nơi cư trú nên Công an TP.HCM tách vụ án ra điều tra riêng.